später lesen Haftbefehl gegen Tatverdächtige von Köthen erlassen Teilen

Twittern







Nach dem tödlichen Streit in Köthen in Sachsen-Anhalt sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Abend Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. dpa