Die den Muslimen heilige Stadt Mekka in Saudi-Arabien ist von heute an Ziel der muslimische Wallfahrt Hadsch. Dazu wurden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Behörden erwarten wie im Vorjahr etwa zwei Millionen Gläubige auf der Pilgerreise, die am Donnerstag für die meisten Muslime endet. dpa