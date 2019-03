später lesen Guaidó kündigt Rückkehr nach Venezuela und neue Proteste an Teilen

Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaidó hat bei einer Auslandsreise zu neuen Protesten in seiner Heimat aufgerufen und will trotz drohender Festnahme nach Venezuela zurückkehren. Er werde nach seinem Besuch in Ecuador die Rückreise antreten, sagte Guaidó - ohne ein konkretes Datum zu nennen. dpa