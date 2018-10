später lesen Grüne loben Merkel: CDU für „modernes Gesellschaftsbild“ geöffnet Teilen

Die Grünen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Ankündigung ihres Abschieds von der CDU-Spitze Respekt gezollt. „Sie hat als erste Frau, das sollte man nicht vergessen, in diesem manchmal doch sehr männergeprägten Laden, die Spitze der CDU geführt“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. dpa