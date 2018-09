später lesen Großputz am Rhein: In 58 Städten wird Müll weggeräumt Teilen

Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet wollen Ehrenamtliche am Samstag das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung saubermachen. 58 Städte haben sich nach Angaben der Veranstalter fürs Aufräumen beim „Rhine Cleanup Day“ gemeldet - die meisten davon in Deutschland, es gibt aber auch Teilnehmer in den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Österreich. dpa