später lesen Großfeuer bei Schweinezüchter - 2 500 Tiere tot Teilen

Twittern







Bei einem Großbrand in Nordrhein-Westfalen sind bei einem Schweinezüchter rund 2 500 Tiere verendet. Wie die Polizei mitteilte, steht eine große Scheune seit dem frühen Samstagmorgen in Flammen. Rund 100 Löschkräfte machten sich in der Dunkelheit auf den Weg nach Mettingen - einer Gemeinde an der Grenze zu Niedersachsen. dpa