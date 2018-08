später lesen Großfamilie soll Rettungssanitäter in Berlin behindert haben Teilen

Twittern







Rund 75 Angehörige einer Großfamilie sollen Sanitäter bei einem Notarzteinsatz in Berlin behindert haben. Helfer der Feuerwehr waren in den Bezirk Neukölln gerufen worden, um einen leblosen Mann zu reanimieren, so die Polizei. dpa