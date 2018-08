später lesen Großeinsatz nach Gasaustritt in Einkaufsmarkt Teilen

Ausgetretenes Gas in einem Einkaufsmarkt im bayerischen Neutraubling hat einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Der Laden wurde am Nachmittag geräumt. Ein Polizeisprecher ging davon aus, dass sich zu dem Zeitpunkt mehrere Hundert Menschen in dem großen Supermarkt aufgehalten hatten. dpa