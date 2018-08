Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das derzeit leerstehende Gebäude in der Innenstadt bereits voll in Flammen. Das Feuer hatte sich den Angaben zufolge vom Dachgeschoss des Eckhauses aus schnell ausgebreitet. Auf Fotos ist zu sehen, wie Flammen meterhoch in den Himmel schlugen. Im Gebäude kam es zu zwei heftigen Explosionen.