Großbrand in Hessen - Drei Reihenhäuser in Flammen

Bei einem Großfeuer im hessischen Hattersheim sind drei Reihenhäuser in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Abend zunächst ein Wohnwagen in Brand. Von dort sprang das Feuer auf die drei Reihenhäuser über. dpa