Ein Großfeuer in einem Gewerbebetrieb in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen hat einen stundenlangen Löscheinsatz ausgelöst. „Wir sind mit 300 Mann vor Ort“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Eine Halle stürzte ein, eine zweite Halle steht nur noch halb. dpa