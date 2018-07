Man erwarte eine tiefgreifende Analyse der Leistungen der Nationalmannschaft und der Gründe für ihr Ausscheiden, so Grindel zum „Kicker“. Mit Ergebnissen wird erst kurz vor dem nächsten Länderspiel am 6. September gegen Frankreich gerechnet. Denn, so Grindel, es gehe um gravierende Veränderungen.