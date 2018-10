später lesen Giftige Flüssigkeit tritt in einem Betrieb aus - Verletzte Teilen

Twittern







Eine giftige Flüssigkeit hat in einer Firma in Baden-Württemberg nach ersten Erkenntnissen 13 Menschen verletzt. Wie gefährlich der Stoff ist, war nach Polizeiangaben noch unklar. Die Opfer kamen in ein Krankenhaus. dpa