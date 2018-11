später lesen Giffey: Für viele Frauen ist Zuhause ein gefährlicher Ort Teilen

Jeden Tag versucht im Schnitt ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. In 147 Fällen gelang das im vergangenen Jahr, wie aus Zahlen des Bundeskriminalamts hervorgeht, die Frauenministerin Franziska Giffey in Berlin vorgestellte. dpa