Gewitter bringen Abkühlung - Blitze richten Schäden an

Gewitter haben mancherorts in Deutschland für die ersehnte Abkühlung gesorgt - aber auch Schäden verursacht. Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt schlug ein Blitz in eine Scheune ein, zehn Menschen wurden verletzt - darunter fünf Kinder. dpa