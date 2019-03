später lesen Gewerkschaften beraten über Verhandlungsstand im Tarifpoker Teilen

In den Tarifverhandlungen des öffentlichen Diensts der Länder hat es Fortschritte gegeben. Das verlautete am Abend aus Verhandlungskreisen in Potsdam. Die Gewerkschaften berieten über den Verhandlungsstand. dpa