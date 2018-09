später lesen Gewerkschaft beklagt mangelnde Kontrolle der Arbeitszeit Teilen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten prangert zu seltene Arbeitszeit-Kontrollen in Deutschland an. Die zuständigen Behörden hätten im Jahr 2017 rund 15 200 Kontrollen in Betrieben vorgenommen. dpa