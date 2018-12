später lesen Gesuchter Terrorverdächtiger in Mainz gefasst Teilen

Twittern







Die Polizei hat in Mainz einen in den Niederlanden gesuchten Terrorverdächtigen festgenommen. Das teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt am Abend mit. Demnach steht der Festgenommene im dringenden Verdacht, „sich an Vorbereitungen zur Begehung eines terroristischen Anschlags in den Niederlanden beteiligt zu haben“. dpa