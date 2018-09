später lesen Geständnis im Fall Peggy: Mann brachte Leiche in Wald Teilen

Ein Verdächtiger im Fall des toten Mädchens Peggy aus Oberfranken hat gestanden, die Leiche einst in einen Wald in Thüringen gebracht zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit. dpa