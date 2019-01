später lesen Gerichtsvollzieherin bedroht - Mutmaßlicher Täter tot Teilen

Nach der Bedrohung einer Gerichtsvollzieherin in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen ist der mutmaßliche Täter tot. Einsatzkräfte hätten in dem Einfamilienhaus eine männliche Leiche entdeckt, teilte die Polizei mit. dpa