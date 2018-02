später lesen Gentiloni appelliert an SPD: Sagt Ja zur großen Koalition Teilen

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat an die SPD-Basis appelliert, beim Mitgliederentscheid der mit der Union ausgehandelten Koalition zuzustimmen. Er wisse, wie schwer dies vielen Sozialdemokraten falle. „Doch Europa braucht eine stabile deutsche Regierung“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Die politische Linke, wie er sie sehe, nehme die Herausforderung an. „Sie verkriecht sich nicht in ihrer eigenen Identität.“ Dies sei umso wichtiger, als Europa eine beispiellos gute Konjunktur erlebe und stark wachsen könne. dpa