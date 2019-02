später lesen Generalstreik in Katalonien: Protest gegen Separatisten-Prozess Teilen

Aus Protest gegen den Separatisten-Prozess vor dem Obersten Gericht in Madrid sind die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien in einen Generalstreik getreten. Betroffen waren vor allem öffentliche Verkehrsmittel sowie Krankenhäuser und Apotheken. dpa