Geisterfahrer stirbt bei Unfall in Karlsruhe

Ein Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Karlsruhe ums Leben gekommen. „Der Wagen krachte in der Nacht zum Samstag in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine Frau schwer verletzt wurde“, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. dpa