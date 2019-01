später lesen Geflüchtete Saudi-Araberin auf dem Weg nach Kanada Teilen

Die junge Saudi-Araberin Rahaf Mohammed el-Kunun wird nach der Flucht vor ihrer Familie heute in Kanada erwartet. Die 18-Jährige hat in Thailands Hauptstadt Bangkok einen Linienflug in ihre künftige Heimat angetreten. dpa