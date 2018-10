später lesen Gefahr von Ehec-Infektion - Rückrufaktion für Rohmilchkäse Teilen

Die Firma Jürgen Würth Lebensmittelgroßhandel in Schwabach in Bayern hat einen von ihr vertriebenen belgischen Rohmilch-Weichkäse wegen der Gefahr einer Ehec-Infektion zurückgerufen. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig mit. dpa