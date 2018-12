später lesen Gasexplosion in russischem Wohnhaus - Suche nach Vermissten Teilen

Nach der Gasexplosion in einem Wohnhaus der russischen Stadt Magnitogorsk sucht ein Großaufgebot an Rettern in den Trümmern nach Vermissten. Bis zum Montagmittag Ortszeit sprachen die Behörden von vier Toten. dpa