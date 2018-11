später lesen Ganzkörper-3D-Scanner misst den Blutfluss im Körper Teilen

US-Forscher haben nach eigenen Angaben den weltweit ersten Ganzkörper-3D-Scanner entwickelt, der Prozesse in allen Organen und Geweben zugleich sichtbar machen soll. Der medizinische Scanner mit dem Namen „Explorer“ könne innerhalb von einer Sekunde ein Ganzkörper-Bild in 3D erstellen, teilten die Forscher der University of California mit. dpa