Fußball-Team in der Höhle: Suche in Thailand stockt

Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand vermissten Jugend-Fußballteam ist ins Stocken geraten. Nach Regenfällen stieg der Wasserspiegel in der Höhle im Norden Thailands wieder an. dpa