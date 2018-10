später lesen Fußball-Nationalteam gegen Weltmeister Frankreich gefordert Teilen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will in der Nations League heute gegen Weltmeister Frankreich unbedingt punkten. Nach dem 0:3 gegen die Niederlande geht Bundestrainer Joachim Löw mit seinem Team als Letzter der Gruppe B in die Partie. dpa