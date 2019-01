später lesen Fund von Säuglingsleiche - Mutter in U-Haft Teilen

Nach dem Fund einer Säuglingsleiche in einer Gelsenkirchener Wohnung ist Haftbefehl gegen die Mutter erlassen worden. Die 34-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Obduktion des Leichnams habe ergeben, dass der Junge an „erheblichen Schädelverletzungen“ starb. dpa