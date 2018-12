später lesen Fünfjährige stirbt bei Hochhausbrand Teilen

Eine Fünfjährige ist beim Brand in einem Hochhaus im bayerischen Puchheim ums Leben gekommen. Der Vater des Kindes hatte am Silvestertag noch versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen - was ihm aber nicht gelang. dpa