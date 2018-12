später lesen Fünf Terrorverdächtige in den Niederlanden festgenommen Teilen

Die niederländische Polizei hat fünf Männer wegen Terrorverdachts festgenommen. Vier Festnahmen gab es in Rotterdam, ein fünfter Verdächtiger wurde später an einem nicht genannten Ort in Gewahrsam genommen. dpa