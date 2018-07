später lesen Frühe Studioaufnahme von David Bowie entdeckt Teilen

Twittern







David Bowies früheste bekannte Studioaufnahme ist britschen Medienberichten zufolge in einem Brotkorb entdeckt worden und soll nun versteigert werden. Der britische Rockstar sang den Song „I Never Dreamed“ als 16-Jähriger in seiner ersten Band The Konrads. dpa