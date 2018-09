später lesen Friedensdemonstration in Chemnitz - Herzen am „Nischel“ Teilen

Rund zwei Dutzend Menschen haben am Samstagvormittag am Roten Turm in Chemnitz für Vielfalt und friedliches Miteinander demonstriert. Unter dem Motto „Chemnitz bunt statt braun“ sprachen und diskutierten Vertreter verschiedener Friedensgruppen mit Passanten. dpa