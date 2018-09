später lesen Freiburgs Trainer Streich für Bundesliga-Aktionen gegen Rassismus Teilen

Twittern







Trainer Christian Streich befürwortet in der Debatte um gesellschaftliche Positionierung von Fußball-Proficlubs eine aktive Haltung gegen Rassismus. „Ich würde es sinnvoll finden, wenn wir in der Bundesliga an manchen Wochenenden gemeinsame Aktionen starten, Videos aufnehmen und uns klar positionieren“, sagte der Coach des SC Freiburg. dpa