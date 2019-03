später lesen Frau und vier Kinder sterben bei Brand - Familientragödie? Teilen

Bei einem verheerenden Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind eine Frau und vier kleine Kinder ums Leben gekommen. Die 34-Jährige und drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am frühen Morgen in dem Haus. dpa