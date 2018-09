später lesen Frau und Kleinkind sterben durch Hurrikan „Florence“ Teilen

Der Hurrikan „Florence“ hat in der US-Stadt Wilmington in North Carolina die ersten Todesopfer gefordert. Nach dem Sturz eines Baumes auf ein Wohnhaus starben eine Frau und ihr Kleinkind, wie die Polizei in Wilmington mitteilte. dpa