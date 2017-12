später lesen Frau stirbt bei Verkehrsunfall - Vier Schwerverletzte Teilen

Twittern







Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Sachsen-Anhalt eine 50-Jährige getötet worden. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein 28-Jähriger war auf einer Bundesstraße im Landkreis Stendal nahe Osterburg mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Im Gegenverkehr prallte der Wagen gegen das Auto, in dem die 50-Jährige als Beifahrerin saß. Der 28-Jährige und seine zwei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. dpa