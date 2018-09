später lesen Frau sticht auf Museumsbesucher ein - eine Tote Teilen

Eine Frau hat im Stadtmuseum von Canneto sull'Oglio in Mantua on Norditalien mit Fleischermessern auf Besucher eingestochen und dabei eine 54-Jährige getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Zeitung „Repubblica“ in der Nacht auf ihrer Online-Seite. dpa