später lesen Frau sticht auf Gruppe in U-Bahn ein - zwei Schwerverletzte Teilen

Twittern







Während einer U-Bahn-Fahrt in Berlin hat eine 37-jährige Frau laut Polizei eine dreiköpfige Gruppe angegriffen und zwei Menschen schwer verletzt. Zuvor sei sie in der Linie U6 in Berlin-Wedding mit den zwei Männern und einer Frau in Streit geraten. dpa