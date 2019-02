später lesen Frau in Paderborner Innenstadt mit Messer angegriffen Teilen

Eine 19-Jährige ist in der Paderborner Innenstadt mit einem Messer angegriffen worden. Nach ersten Ermittlungen stach ein Mann der Frau an einer Fußgängerampel vor dem Bahnhof unvermittelt in den Oberarm. dpa