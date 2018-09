später lesen Frankreich verbietet „Bienenkiller“ Neonikotinoide komplett Teilen

Zum Schutz von Bienen ist in Frankreich die Verwendung bestimmter Insektengifte jetzt völlig untersagt. Das Verbot der Neonikotinoide trat am Samstag in Kraft. Damit geht das Land weiter als Deutschland und die Europäische Union insgesamt. dpa