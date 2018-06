später lesen Frankreich im WM-Viertelfinale: 4:3 gegen Argentinien Teilen

Frankreich ist als erstes Team in das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland eingezogen. Der EM-Zweite setzte sich im Achtelfinale in Kasan mit 4:3 gegen die Argentinier um Superstar Lionel Messi durch. dpa