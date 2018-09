später lesen Frankfurt bedauert Urteil zu Dieselfahrverbot Teilen

Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling hat das Gerichtsurteil zur Einführung eines Dieselfahrverbots in der Stadt bedauert. „Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge stellen einen Einschnitt in das städtische Gesamtverkehrssystem in einem bisher nicht bekannten Ausmaß dar“, sagte er. dpa