Frances McDormand und Gary Oldman Favoriten beim britischen Filmpreis

US-Schauspielerin Frances McDormand gehört zu den Favoriten, wenn heute in London die als Baftas bekannten britischen Filmpreise verliehen werden. McDormand ist als Beste Hauptdarstellerin für das britisch-amerikanische Drama „Three Billboards Out Of Ebbing, Missouri“ nominiert, das insgesamt neun Nominierungen erhielt. Der britische Schauspieler Gary Oldman könnte nach dem Golden Globe auch den Bafta als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle als früherer britischer Premierminister Winston Churchill im Drama „Die dunkelste Stunde“ zu bekommen. dpa