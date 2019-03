später lesen Fortsetzung der Länder-Tarifrunde - Wenig Bewegung Teilen

Arbeitgeber und Gewerkschaften setzen am Vormittag in Potsdam ihre Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fort. In den ersten beiden Tagen gab es zwar ein wenig Bewegung, aber keine nennenswerte Annäherung der Positionen. dpa