Bei dem Flugzeugabsturz in Äthiopien sind fünf Deutsche ums Leben gekommen. „Das Auswärtige Amt muss leider bestätigen, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand fünf deutsche Staatsangehörige unter den Opfern des Flugzeugabsturzes in Äthiopien sind“, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. dpa