Flugbereitschaft stockt nach Merkels G20-Pannenflug auf

Die Bundeswehr will Konsequenzen aus dem Pannenflug von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum G20-Gipfel ziehen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte der „Bild am Sonntag“, damit sich so etwas nicht wiederholt, stocke man jetzt bei den Besatzungen auf und prüfen die Beschaffung von ein oder zwei weiteren Flugzeugen für die Langstrecke. dpa