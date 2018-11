später lesen Flaggen in USA nach Blutbad in Kalifornien auf halbmast Teilen

Nach dem Blutbad in einer Bar in Kalifornien hat Präsident Donald Trump angeordnet, am Weißen Haus und anderen Regierungsgebäuden die US-Flaggen auf halbmast zu setzen. Das soll bis Samstagabend so bleiben. dpa