„Finale Lösung der Flüchtlingsfrage": Weber-Aussage empört

CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat mit einer Äußerung zur Flüchtlingspolitik in Europa für Irritationen gesorgt. Er sagte bei der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten in Seeon: „Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage“. Das Zitat wurde vom Bayerischen Rundfunk veröffentlicht. Webers Formulierung erinnert an die NS-Zeit und die damals so formulierte „Endlösung in der Judenfrage“. Weber löste damit in den sozialen Netzwerken heftige Reaktionen und Kritik aus. dpa